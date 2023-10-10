Матыцин заявил о том, что нужно активнее проводить работу по импортзамещению в сфере спорта

Министр в беседе с журналистами подчеркнул, что на данный момент выполнены показатели по вовлеченности людей в спорт, а также снабжению инфраструктурой. Об этом также пишет ТАСС .

Напомним, что во вторник, девятого октября 2023 года, состоялось заседание комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.

«Сегодня говорили о проблеме, связанной с необходимостью более активной работы по импортозамещению», – сообщает Олег Матыцин, являясь министром спорта Российской Федерации.

Также он добавил, что планируется сделать акцент на создание региональных спортивных центров. Ведь «все мы ориентированы» на то, чтобы общество стало более здоровым.

И, действительно, это очень важная инициатива. Как бы сильно кто-либо не любил спорт, все же создание подобных центров необходимо не только для жизни отдельного гражданина, но и для всего города. С помощью них, так или иначе, поддерживается здоровый дух всего общества.