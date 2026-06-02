Мазут исчезнет сам? Российский студент нашел бактерии, которые поедают нефть прямо на пляже

Речь идет о бактериях Sphingopyxis terrae и Rhodococcus erythropolis. Генетический анализ подтвердил, что оба вида относятся к нефтедеструкторам — организмам, использующим углеводороды в качестве источника питания. В лабораторных условиях культуры успешно размножались в среде с добавлением нефти, что указывает на их способность перерабатывать нефтяные загрязнения.

Особая ценность находки в том, что микроорганизмы выделены непосредственно из загрязненного грунта, а значит, уже адаптированы к местным условиям: составу почвы, солености и климату побережья. Наиболее перспективным ученые считают Rhodococcus erythropolis — этот вид известен способностью разрушать длинные углеводородные цепи и работать в соленой воде.

В перспективе на основе таких культур можно создавать биопрепараты для очистки пляжей и прибрежных участков. Подобные средства применимы там, где механический сбор уже неэффективен: бактерии постепенно разлагают остатки мазута, снижая токсическую нагрузку на почву и воду. Эксперты отмечают, что после аварийных разливов мелкие частицы нефтепродуктов годами сохраняются в песке, продолжая воздействовать на экосистему, и биологическая очистка может стать дополнительным инструментом восстановления таких территорий.

Исследование также демонстрирует, что экспедиционные проекты способны приносить практические научные результаты. Образцы, собранные студентами на побережье, легли в основу лабораторной работы, которая может получить прикладное продолжение в сфере биоремедиации. Очистка почв и водоемов от нефтепродуктов актуальна не только для морских побережий, но и для сельских территорий, где загрязнение происходит рядом с дорогами, складами топлива и промышленными объектами.