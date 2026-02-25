Мазутное пятно растет: власти Таиланда скрывают масштаб бедствия от туристов

Популярный у российских туристов тайский остров Пхукет столкнулся с экологической угрозой. Telegram-каналы сообщают, что берега курорта заливает мазутом. Черные сгустки нефти уже обнаружили на Банана-Бич, расположенном на острове Корал, и на пляже Паток острова Рача-Яй, который находится всего в 15 минутах от Пхукета и пользуется большой популярностью у путешественников.

По словам очевидцев, в воде появились маленькие черные камни, которые едва заметны невооруженным глазом. Ситуация осложняется тем, что сейчас на острове, по разным оценкам, отдыхает более 50 тысяч россиян.

Причиной загрязнения стало крушение контейнеровоза Sealloyd Arc, которое произошло еще 7 февраля. Судно под панамским флагом следовало из Малайзии в Бангладеш, но затонуло у южной оконечности Пхукета после поступления воды в корпус. На его борту находилось около 300 контейнеров, 14 из которых содержали опасные вещества. В результате разлива бункерного топлива в море образовалось мазутное пятно длиной около 7 километров и шириной до полутора километров, которое постепенно смещается.

Туристы и местные гиды жалуются, что власти не публикуют официальных объявлений о масштабах экологической катастрофы, что порождает слухи и беспокойство среди отдыхающих. Между тем, военно-морские силы Таиланда и волонтеры пытаются ликвидировать последствия разлива, устанавливая боновые заграждения и распыляя диспергаторы.