МБУ «Дирекция обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства Истринского муниципального района» выдает предупреждени

МБУ «ДОДХИБИМР» должно исполнить предупреждение в течение месяца с момента получения.

В случае неисполнения Московское областное УФАС России возбудит в отношении МБУ «ДОДХИБИМР» дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту нарушения требований, установленных статьей 11 Закона о торговле.

Согласно части 2 статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предупреждение выдается лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, в случае выявления признаков нарушения пунктов 3, 5, 6 и 8 части 1 статьи 10, статей 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8 и 15 указанного Федерального закона. Принятие антимонопольным органом решения о возбуждении дела о нарушении пунктов 3, 5, 6 и 8 части 1 статьи 10, статей 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8 и 15 указанного Федерального закона без вынесения предупреждения и до завершения срока его выполнения не допускается. В соответствии с частью 7 статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо, исполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением.