Европейские страны НАТО начали готовиться к сокращению войск США

В связи с вероятным уменьшением присутствия американских военных в Европе, государства-члены НАТО, расположенные на европейском континенте, начали разработку стратегии действий. Об этом стало известно порталу Euractiv из дипломатических источников, знакомых с ситуацией в альянсе.

Согласно полученным сведениям, в европейских структурах НАТО преобладает мнение о том, что президент США Дональд Трамп планирует уменьшить численность американских войск в Европе, которая на данный момент составляет примерно 80 тыс. человек. Рассматриваются варианты сокращения на 10-20 тыс. солдат с последующей их передислокацией в Азию и на Ближний Восток.

Издание подчеркивает, что текущие оборонные планы НАТО в значительной степени опираются на американское вооружение, авиационную поддержку и логистику.

По мнению военных экспертов, цитируемых порталом, европейские вооруженные силы не смогут восполнить этот пробел в течение многих лет, что вызывает серьезную тревогу у государств, входящих в альянс. Важно отметить, что эти подготовительные меры предпринимаются без предварительных официальных обсуждений с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает, что ЕС будет закупать для нее оружие у США.