В Химках спортсменка стала двукратной чемпионкой России

Воспитанница физкультурно-спортивного клуба «Благо» Наталья Саинчина из Химок выступила на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН) в составе подмосковной сборной и стала двукратной чемпионкой страны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Спортсменка отстояла право на титул чемпионки России в беге на дистанции 400 м и стала призером на дистанции 200 м, что стало ее личным рекордом.

«Поздравляю Наталью Саинчину с великолепным достижением. Ее упорство и талант служат примером для всех молодых спортсменов Химок», — сказала лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.