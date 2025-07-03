Мэр Оренбурга ушел в отставку для продолжения службы в зоне СВО

Чтобы продолжить службу по добровольческому контракту с Министерством обороны, глава Оренбурга Сергей Салмин, который в феврале отправился в район проведения специальной операции, принял решение об отставке.

Напомним, что в феврале Салмин на полгода покинул свой пост, чтобы принять участие в СВО. В этот период его обязанности временно исполнял первый заместитель главы города.

Салмин сообщил о своем решении депутатам городского совета в своем телеграм-канале.

«Совсем скоро заканчивается мой добровольческий контракт с Минобороны, и я для себя принял решение его продлить. Не могу я оставить своего командира, вверенное мне подразделение и своих товарищей и понимаю, что город не может долгое время без руководителя», — заявил Салмин, объясняя причины своего ухода.

Он занимал должность мэра с марта месяца 2022 года.

Ранее сообщалось, что в отношении замминистра строительства КБР возбуждено уголовное дело.