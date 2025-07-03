Более 60 тюменцев сообщили об обмане бизнесмена: модульные дома так и не построены

Тюменцы написали коллективное письмо губернатору региона Александру Моору с просьбой разобраться, по какой причине бизнесмен не построил для них модульные дома, сообщил nashgorod.ru. В письме более 60 подписей.

По информации издания, бизнесмен начал заключать договоры на строительство загородных модульных домов в 2020 году. По словам тюменцев, им обещали возведение зданий площадью более 60 кв. м (каждый дом) за 75 дней. До 2024 года бизнесмен выполнял взятые на себя обязательства. Заказчики стали обращать внимание, что в домах появилась плесень, утеплителя было недостаточно, а крыши протекали.

По данным издания, теперь некоторые тюменцы переехали жить в арендованные квартиры. Параллельно они выплачивают ипотеку. Люди скооперировались и заказали независимую экспертизу. На ее основании начали требовать от бизнесмена устранить неполадки. Некоторые жители так и не смогли стать собственниками модульного дома. На участках появился только фундамент.

«Мы изложили свои проблемы, надеемся, что нам помогут», — отметила в разговоре с «Нашим городом» одна из пострадавших Лилия Порошина.

Один из заказчиков Михаил признался, что уже не верит в завершение строительства или устранение изъянов. Он надеется, что бизнесмен вернет деньги. Источник рассказал изданию, что предприниматель недавно посетил встречу со своими партнерами.

«У него (предпринимателя. — Прим. ред.), я так понимаю, есть готовые дома. Он помимо подрядов еще занимается модульным производством домов и выставляет их на продажу. Он планирует продать эти готовые дома и вернуть деньги в оборот, чтобы выполнить ранее подписанные договоры», — сообщил результаты прошедшего совещания источник.

Ранее сообщалось, что красноярки подали коллективное обращение к губернатору региона из-за домогательств мужчины на мотосамокате.