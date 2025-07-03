Радио Хит FM третий год подряд запускает акцию «Лето — это Хит!», участниками которой могут стать слушатели из 20 регионов России, в том числе из Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

В рамках нее до 1 августа можно поделиться яркими летними эмоциями и фотовпечатлениями. Для этого запечатлеть свой самый летний день и отправить фото, заполнив специальную форму на лендинге проекта или через социальные сети. Каждую неделю жюри будет выбирать финалистов, которые получат в подарок крутые умные колонки. Победителя объявят 1 августа в прямом эфире радио Хит FM. Он получит возможность провести выходные в Москве. Узнать другие подробности можно на сайте.

«Акция „Лето — это Хит!“ стала по-настоящему хитовым проектом, объединившим нашу многомиллионную аудиторию по всей стране в стремлении запечатлеть самые яркие моменты лета. Уверен, что в этом году участников и позитивных эмоций будет еще больше», — отметил программный директор радио Хит FM Роман Кухлевский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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