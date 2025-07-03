Роскачество обнаружило нарушения в женских слитных купальниках 18 брендов

Роскачество провело проверку женских купальников и обнаружило нарушения в продукции 18 брендов. Об этом сообщило РИА Новости.

Проверкам подвергли купальники, которые выпускаются 21 брендом. Никаких претензий не возникло только к продукции трех торговых марок. При проверках оценивались 53 показателя по качеству, безопасности и достоверности маркировки.

«Испытания показали, что только три из них соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям, остальные имеют те или иные нарушения. Девять торговых марок из 21 имели нарушения технического регламента», — указали журналистам.

Продукция еще девяти брендов признана соответствующей регламенту Таможенного союза, но не дотягивает до опережающих стандартов Роскачества. Ряду фирм-производителей были вынесены предостережения о необходимости устранения нарушений.

Ранее глава «Роскачества» Протасов заявил, что в России появится ГОСТ на купальники. Он выразил уверенность, что опережающий стандарт к купальникам в техническом комитете «Роскачества» будет разработан, и отметил, что при определении стандартов специалисты будут учитывать исключительно качество товара. Значение будет иметь, удобен ли костюм для потребителя.