Стало известно, что битцевский маньяк страдает за решеткой от алкоголизма

SHOT: битцевский маньяк страдает от алкоголизма несмотря на 17 лет заключения

Безопасность

Пожизненно осужденный Пичушкин, более  знакомый обществу как битцевский маньяк, продолжает страдать алкоголизмом несмотря на то, что уже 17 лет находится в местах лишения свободы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Пичушкин отбывает наказание в колонии особого режима «Полярная сова». У него ранее был диагностирован алкоголизм во второй стадии. Теперь отмечено, что заболевание находится в вынужденной ремиссии. Тем не менее, осужденный продолжает от него страдать и иногда говорит, что его тянет к спиртному.

«Маньяк набрал лишний вес, у него „предожирение“. А еще в колонии у него развилась пресбиопия обоих глаз и он не видит предметы, расположенные вблизи», — указал микроблог.

Из-за ухудшившегося зрения Пичушкин отказался работать на швейном станке.

Ранее сообщалось, что Ваган Сафарян, известный как «Астраханский душитель» и признанный виновным в трех убийствах, был отправлен для участия в специальной военной операции. Расследование его уголовного дела было временно прекращено.

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