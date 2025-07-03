Стало известно, что битцевский маньяк страдает за решеткой от алкоголизма

Пожизненно осужденный Пичушкин, более знакомый обществу как битцевский маньяк, продолжает страдать алкоголизмом несмотря на то, что уже 17 лет находится в местах лишения свободы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Пичушкин отбывает наказание в колонии особого режима «Полярная сова». У него ранее был диагностирован алкоголизм во второй стадии. Теперь отмечено, что заболевание находится в вынужденной ремиссии. Тем не менее, осужденный продолжает от него страдать и иногда говорит, что его тянет к спиртному.

«Маньяк набрал лишний вес, у него „предожирение“. А еще в колонии у него развилась пресбиопия обоих глаз и он не видит предметы, расположенные вблизи», — указал микроблог.

Из-за ухудшившегося зрения Пичушкин отказался работать на швейном станке.

Ранее сообщалось, что Ваган Сафарян, известный как «Астраханский душитель» и признанный виновным в трех убийствах, был отправлен для участия в специальной военной операции. Расследование его уголовного дела было временно прекращено.