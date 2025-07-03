Стало известно о состоянии двух пострадавших от нападения в Иркутске медработниц

Две медицинские работницы иркутской больницы № 8, на которых напал мужчина с ножом, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона осудил поступок напавшего с ножом на женщин злоумышленника. Он высказал мнение, что никто не может покушаться на жизнь другого человека, несмотря на все обстоятельства.

«Обеих женщин прооперировали. Их жизни ничто не угрожает, но они находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации», — указал Кобзев.

Губернатор добавил, что больница № 8 по итогам инцидента работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Сербии произошло нападение участников акции протеста на полицейских. В ночь на 3 июля правоохранители пытались задержать человека, который нарушал порядок. После этого они подверглись нападению со стороны участников протестной акции.