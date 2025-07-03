При выборе арбуза важно обращать внимание на цвет и размер имеющихся на нем пятен

По мнению экспертов, желтое пятно — это знак, что арбуз лежал на земле до полного вызревания. Такая ягода будет полезной и вкусной. Важно, чтобы пятно было насыщенного цвета. Однако не стоит покупать и перезревший плод. Пятно должно быть среднего размера желтого цвета. Плоды с оранжевыми или бледными белыми пятнами покупать не стоит.

По данным экспертов, определить спелость арбуза также можно по звуку. Достаточно постучать по корке. Слишком звонкий звук свидетельствует о том, что плод не успел созреть. Слишком глухой — переспел. Готовый к употреблению арбуз будет будто вибрировать, ведь он уже достаточно сочный. Вес также подсказывает, стоит ли брать арбуз. Если плод визуально большой, но немного весит, то уже переспел. Зрелый плод, напротив, тяжелый, но небольшой.

«К выбору арбуза нужно подходить со всей ответственностью. Не только потому, что существует риск наткнуться на переспелый или недозрелый. Но и потому, что на кону стоит ваше здоровье», — сообщили novostivolgograda.

По мнению экспертов, не стоит покупать арбуз с зеленым хвостиком. Сухой хвостик — также не показатель зрелости. Плод могли сорвать с грядки, а хвостик засох во время транспортировки.

Врач-гастроэнтеролог Сластен предупредила интернет-издание «Подмосковье сегодня» о риске отравления при употреблении арбузов и поделилась рекомендациями о первой помощи при ухудшении самочувствия.