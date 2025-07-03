Генпрокуратура потребовала вернуть активы компании «Южуралзолото»

Российская Генеральная прокуратура инициировала судебное разбирательство, направленное на передачу государству активов компании «Южуралзолото», принадлежащей миллиардеру Константину Струкову. Информацию об этом предоставил источник в надзорном ведомстве ТАСС.

В заявлении прокуратуры утверждается, что Струков, пренебрегая законодательным запретом на ведение бизнеса, используя процедуру банкротства, неправомерно получил контроль над имуществом «Южуралзолото», своей бывшей компании. Впоследствии им было учреждено ПАО «Южноуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК»).

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Струков с 2000 года является депутатом, а с 2017 года — заместителем председателя Законодательного собрания Челябинской области.

Этот холдинг добывает 450 тыс. унций золота в год, разрабатывая месторождения в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии. Оценочная стоимость компании превышает 180 млрд руб., годовой доход составляет 54 млрд руб., а чистая прибыль — 34 млрд руб.

В поданном иске заместитель генерального прокурора РФ настаивает на передаче в государственную собственность 100% долей в ООО «Управляющая компания „ЮГК“» и всех акций ПАО «ЮГК».

После известий об иске Генеральной прокуратуры акции «Южуралзолото» резко упали на 17,15%, достигнув отметки в 0,4759 руб. за акцию. Падение стоимости акций связано с новостями о судебном иске, поданном Генпрокуратурой РФ с целью возврата «Южуралзолото» миллиардера Константина Струкова в собственность государства.

Ранее сообщалось, что у главы МВД Ингушетии Михаила Коробкина провели обыски.