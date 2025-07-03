Химкинские инженеры стали призерами чемпионата «Роскосмоса» по шахматам

Сотрудники НПО имени Лавочкина из Химок выступили на отраслевом чемпионате «Роскосмоса» по шахматам, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и стали бронзовыми призерами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

«Очень благодарен организаторам и руководству НПО имени С. А. Лавочкина за поддержку шахматного клуба. Благодаря этому мы достойно представляем предприятие на турнирах», — отметил участник соревнований Сергей Другов.

Для участников в рамках мероприятия также организовали гала-матч с гроссмейстером Сергеем Карякиным и космонавтом Сергеем Прокопьевым. Командам вручили памятные подарки и книгу Карякина с его личным автографом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.