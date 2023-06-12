МЧС: Лесные пожары в ЯНАО распространились на территорию, превышающую 100 га

Сейчас на Ямале горят сразу 3 леса, находящихся в Красноселькупском районе. Общая площадь возгорания составляет порядка 101 гектара, о чем сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

Два лесных пожара спасателям уже удалось локализовать. Площадь пострадавшей лесной территории от огненной стихии достигает более 40 га. Эту информацию передала пресс-служба Государственного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому-автономному округу.

Ведомство настоятельно просит обращаться в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства, если на ваших глазах вспыхнул лесной пожар. «Прямая линия лесной охраны» предлагает оперативно сообщить о пожаре по их бесплатному номеру телефона.

Лесная территория округа на сегодняшний день подвержена горению примерно 100 гектаров. Красноселькупский район является местом всех очагов возгорания. Как выяснилось, в Ямало-Ненецком автономном округе с начала мая всего зафиксировано ровно восемь случаев возгорания.