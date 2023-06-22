МЧС: На московском мусороперерабатывающем заводе удалось локализовать возгорание

Стало известно, что на одном из заводов в Москве вспыхнул огонь. Он распространился на площадь 900 кв метров. К счастью, его удалось потушить. Об этом сообщает ФАН

Согласно информации, поступившей от МЧС, мусороперерабатывающий завод в Москве на улице Дорожной охватило пламенем. Возгорание распространилось на внушительную территорию из-за находящихся там отходов.

К ликвидации огня были привлечены сотрудники, работающие в экстренных службах. К слову, горение уже удалось локализовать. На месте инцидента работает Станислав Шевченко, который является заместителем Чертановского межрайонного прокурора.

Ранее сообщалось о том, что на юге столицы также вспыхнул пожар. Для его тушения пришлось задействовать вертолеты от МЧС.