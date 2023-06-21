МЧС опубликовало кадры с места аварии автобуса в Дагестане

Стало известно, что в Республике произошла страшная трагедия на дороге. Автобус потерпел ДТП, из-за чего погибли несколько находящихся внутри пассажиров. Об этом сообщает сайт aif.ru

МЧС выложили в сеть фотографии, запечатлевшие место произошедшей аварии. Автобус в Дагестане попал в ДТП. Он ехал из Москвы в Хасавюрт. Согласно поступившей информации, в салоне транспорта находились порядка двадцати четырех человек. В результате трагедии из них скончались девять.

На данный момент на месте случившегося ДТП начали работу разные службы: от спасателей до пожарного расчета. К ним присоединилась психологическая группа, а также первый замначальника Главного управления МЧС России по Дагестанской Республике.