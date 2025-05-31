МЧС Подмосковья предупредило о приближающихся грозе и шквалистом ветре

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили о надвигающемся шторме, который принесёт с собой грозу, сильный ветер, град и возможные проблемы с электроснабжением. По информации, полученной от Росгидромета, наиболее сложная обстановка ожидается с 15:00 до 20:00.

В целях обеспечения безопасности жителей и гостей столичного региона, ведомство выпустило ряд рекомендаций.

«Дома — закрой окна, убери предметы с балкона, держи под рукой фонарик. В дороге — не паркуйся под деревьями и щитами, сбавь скорость. На улице — не прячься под высокими деревьями, избегай открытых пространств», — говорится в сообщении.

Гражданам, проживающим в Москве, рекомендуют быть бдительными и не приближаться к водным объектам и линиям электропередач.

В своем Телеграм-канале Евгений Тишковец, ведущий специалист центра «Фобос», также предупредил о том, что в Москве и Московской области 31 мая ожидаются сильные дожди с грозами. В некоторых районах может выпасть град.

По информации от метеоролога, в ближайшие часы на территории столичного региона ожидается влияние холодного атмосферного фронта, который связан с циклоном, пришедшим из Северной Атлантики. Ожидаются осадки, количество которых может составить 11 мм. Ветер будет дуть с запада со скоростью от 4 до 9 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от +21 до +24 °C, в некоторых районах может достигать +25 °C.