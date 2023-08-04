МЧС представило костюм, защищающий пожарных от температуры до 800 градусов

Новый теплоотражающий костюм пожарного называется ТОК-800. Как сообщает МЧС России в своем аккаунте в соцсетях, представленная модель внешне напоминает серебристый скафандр космонавта.

В ведомстве подчеркнули, что новый костюм пожарного позволяет проводить работы по ликвидации открытого возгорания при температуре до 800 градусов. В указанный температурный порог в нем можно находиться примерно полминуты.

«Костюм выглядит словно серебристый космический скафандр. ТОК-800 защищает пожарных при 200°C - не менее 20 минут; при 800°C - не менее 20 секунд; при открытом пламени - не менее 30 секунд», - говорится в сообщении министерства.

Сам костюм состоит из куртка, брюк, рукавиц и бахилов. Также в его составе накидки на голову из панорамного термостойкого стекла, уточнили в МЧС РФ.