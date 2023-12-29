МЧС предупредило жителей Подмосковья об аномально холодной погоде в первые дни января

С 1 по 5 января в Московской области ожидается аномально холодная погода. Об этом предупредили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первые дни января температура воздуха в Подмосковье будет на семь-двенадцать градусов ниже климатической нормы.

Синоптики уточнили, что резкое понижение температуры произойдет в новогоднюю ночь. На дорогах будет сильная гололедица.

В МЧС напомнили, что при резком изменении температурного режима нужно быть предельно внимательными на улице. Водителей призвали отказаться от лишних перестроений и обгонов, а страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями рекомендовали воздержаться от выхода на улицу.

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