МЧС: При тушении пожара на втором этаже административного здания в Москве нашли погибшего

В результате возгорания, произошедшего вечером в трехэтажном административном здании, расположенном на западе столицы, один человек стал жертвой пожара. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальных сетях МЧС Москвы.

В четверг, 31 июля, около 22:00, на Верейской улице, дом 11, случилось возгорание.

«При тушении пожара на втором этаже нашли погибшего», — говорится в Телеграм-канале ведомства.

В МЧС сообщили, что в данный момент проводится работа по тушению и охлаждению сгоревших помещений. В ликвидации пожара задействованы 58 профессионалов и 16 единиц оборудования.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы горит административное здание на площади 300 «квадратов».