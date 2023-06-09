МЧС: Произошел взрыв котла на заводе в городе Златоуст

Согласно информации главного управления МЧС по Челябинской области, поступившей от их пресс-службы, в Златоусте прогремел взрыв на заводе. Об этом сообщает сайт aif.ru

Златоустовский завод по производству бетоносмесительного оборудования потерпел аварию. В здании завода в ходе работы самопроизвольно взорвался котел.

Ведомство прокомментировало, что это произошло из-за разгерметизации отопительной емкости. К счастью, после этого горение не последовало. Средства и силы МЧС не привлекались для того, чтобы ликвидировать происшествие.

Некоторые данные говорят о том, что из-за взрыва есть пострадавшие. Двое из них скончались, а одного человека госпитализировали. Позже информацию по происшествию пообещали уточнить, как передала пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.