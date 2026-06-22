Российская интернет-энциклопедия РУВИКИ представила специальный проект «Летопись утрат» ко Дню памяти и скорби. Он посвящен сохранению исторической памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны.

В рамках проекта доступно свыше 400 материалов о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР. Это исторические свидетельства, архивные документы и фотоматериалы о нацистском оккупационном режиме, концлагерях, карательных операциях, блокаде Ленинграда, расследовании преступлений, судебных процессах.

Материалы доступны широкой аудитории. Они прошли рецензирование экспертами Российской академии наук. Для удобства ознакомления с ними на сайте можно использовать географический фильтр.

«Для РУВИКИ важно, чтобы такие материалы были доступны широкой аудитории в понятном, структурированном и проверенном энциклопедическом формате», — отметил генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе завершилось обучение по программе «Герои Подмосковья».