В Люберцах взяли на контроль инцидент с ребенком, которого оставили одного в коляске в жару

Люберецкая городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств инцидента с малолетним ребенком, которого оставили одного в жару. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, накануне днем родители, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, оставили двухмесячного ребенка на Люберецком малом карьере без присмотра в коляске на несколько часов, в результате чего его госпитализировала бригада скорой медицинской помощи. Младенца передали под временную опеку бабушке, теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Городская прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики и действиям родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию. После этого при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.