МЧС разработало требования пожарной безопасности к водородным АЗС

В российском МЧС были разработаны требования пожарной безопасности к водородным АЗС с учетом роста автомобилей на водородном топливе. Об этом стало известно из сообщения ВНИИПО, сообщает издание РИА Новости .

В пояснительной записке к требованиям отмечается, что создание документа было необходимо для развития транспортной инфраструктуры. Подчеркивается также, что данный проект является уникальным и сведений об аналогичных стандартах в мире ранее не было.

В документе содержатся корректировки в области классификации заправок и дополнительные требования к станциям с газовым топливом.

Согласно новым требованиям, вместимость противопожарных водоемов для АГНСВ должна быть не менее ста кубометров, а расход воды на охлаждение надземных трубопроводов – как минимум 15 литров в секунду.

Указано также, что на станциях должны иметься огнетушители, вид и количество которых определяется документом.

Из-за того, что на подобных АЗС будет запрещено находиться пассажирам автомобилей, от станций также будет требоваться наличие площадки для их высадки.

Авторы документа подчеркнули, что изменения в действующих правилах позволят проектировать станции с опорой на новые требования. Это положительно скажется на безопасности и нагрузке на бизнес.