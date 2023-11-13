МЧС РФ: Эвакуируемых россиян в сохранности доставили из Газы в Каир

По словам советника главы ведомства, Даниила Мартынова, уже утром в понедельник первая группа россиян, состоящая из семидесяти человек, отправится в Москву. Такое заявление руководитель операции сделал после прибытия в оперативный штаб.

Напомним, мы писали о том, что граждане РФ начали покидать Газу через КПП «Рафах». В МЧС РФ уже опубликовали соответствующее видео. Ведомство также добавило, что успевших пересечь границу отправят в оперштаб, расположенный на территории Каира. Там эвакуированные граждане смогут оформить все документы, необходимые для возвращения в Россию.

Как сообщает ТАСС, также ссылаясь на слова Мартынова, в десять утра первые семьдесят россиян отправятся в аэропорт Каира для того, чтобы на самолете добраться до Москвы. Ранее первую группу людей успешно удалось доставить в целости и сохранности до оперштаба МЧС России.