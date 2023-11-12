Россияне начали покидать Газу через КПП «Рафах», МЧС публикует видео

Как информирует пресс-служба МЧС РФ, к настоящему времени территорию сектора Газа через пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом покинули в общей сложности 60 российских граждан.

МЧС опубликовало в сети видео выхода россиян. На пункте пропуска с египетской стороны российских граждан обеспечивают питанием и водой. Всем нуждающимся оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. На выход с палестинской территории уходит не менее 3 часов, рассказывают очевидцы.

«На КПП "Рафах" прибыли в 8:30, а вот сейчас мы уже на египетском. Пересечение заняло 3,5 часа. Сейчас сдали документы, будем переходить на египетскую сторону», - рассказала житель Газы Елена Аль-Хор.

В МЧС добавили, что все успевшие пересечь границу с Египтом россияне будут отправлены в оперативный штаб ведомства в Каире, где они смогут оформить необходимые документы для возвращения на родину.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».