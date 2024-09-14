В Якутии годовалый ребенок едва не погиб из-за батарейки в пищеводе

Минздрав республики Саха-Якутия сообщил о спасении ребенка, который почти неделю жил с литиевой батарейкой в пищеводе. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

В Мегино-Кангаласском районе ребенок случайно проглотил литиевую батарейку, а через шесть дней почувствовал себя плохо. Малыш отказывался от еды, поднялась очень высокая температура. Его госпитализировали, а в ходе обследования в пищеводе нашли подозрительный предмет. Врачи выяснили, что это батарейка.

За шесть дней предмет окислился и нанес тяжелые ожоги органу. Было решено срочно эвакуировать юного пациента в Якутск для операции. Ее провели успешно, смогли спасти ребенку жизнь. Однако его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

По данным Минздрава, это третий случай за сентябрь. Батарейки обычно окисляются в течение нескольких часов, а ребенок из региона проходил с ней почти неделю. Шансы на спасение были малы.

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