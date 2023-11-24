МЧС России доставило еще 28 тонн гумпомощи в Газу

Очередная, уже 11 по счету, партия гуманитарного груза от Российской Федерации доставлена в сектор Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента информационной политики МЧС РФ Романа Охотенко.

Со слов собеседника агентства, российские спасатели перевезли на территорию объятого войной палестинского анклава через границу Египта уже порядка 270 тонн гуманитарного груза.

«Сегодня на территорию Египта прибыл 11-й гуманитарный рейс. Он привёз 28 т из Карачаево-Черкессии», — сказал Охотенко.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».