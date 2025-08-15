Сотрудники МЧС очистили почти тысячу километров берега после разлива нефти

Спасатели МЧС России продолжают очистку побережья после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе продолжается. За время работ уже собрано около 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, которые вывезли в специализированные организации.

В курортной зоне Анапы и Темрюкского района водолазы ежедневно работают над очисткой морского дна. Они совершили более 17 тыс. погружений, обследовали почти 9 тыс. кв. м. дна и собрали свыше 18 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.

В Краснодарском крае очистили 629 км. береговой линии, собрав 178 тыс. тонн загрязненных ресурсов. В Крыму привели в порядок 260 км. побережья, а в Севастополе вывезли на утилизацию 850 тонн загрязненного грунта.

