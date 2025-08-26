В Крыму возле села Мраморное вспыхнула сухая растительность

МЧС России: в Крыму тушат ландшафтный пожар на 3 гектарах

Общество

Фото: [unsplash.com]

Пожар на площади 3 гектара тушат в Крыму с применением авиации. Два вертолета Ми-8 участвуют в ликвидации возгорания сухой растительности возле села Мраморное. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Крыму возле села Мраморное вспыхнул ландшафтный пожар. Огонь охватил около трех гектаров сухой растительности. Ситуацию усложняют жаркая погода и сильный ветер, способствующие быстрому распространению пламени.

Для ликвидации возгорания привлечены 110 специалистов и 24 единицы техники. К тушению подключилась авиация МЧС России — два вертолета Ми-8 осуществляют водосбросы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.

