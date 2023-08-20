МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе Ozon в Подольске

Напомним, возгорание произошло на блоке склада, который последнее время не эксплуатировался. Обошлось без пострадавших.

Пожар начался в воскресенье, 20 августа, в 08:39. Сообщалось, что площадь возгорания составляла составляла 500 квадратных метров. Склад Ozon располагается на территории деревни Гривно, которая входит в городском округ Подольска.

«В 16.50 ликвидация последствий пожара», - говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС РФ по Московской области.

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