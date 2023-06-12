МЧС: Туристка утонула в Кабардино-Балкарии, неосторожно делая селфи на берегу реки

Горная река Баксан забрала туристку, отдыхавшую в Кабардино-Балкарии. Она пыталась сделать селфи, находясь на близком расстоянии от реки. Трагедия произошла в Эльбрусском районе республики, о чем пишет ФАН.

МЧС по региону сообщил, что интенсивный поток реки унес тело туристки, упавшей с берега. Родственники, что были рядом, не успели ничего предпринять. Сейчас погибшая обнаружена на расстоянии более 2 тыс. метров от места падения.

Данное дело проверяется правоохранительными органами, детали происшествия до сих пор выясняются. До этого туристка в Башкортостане упала с высоты в шесть метров, оказавшись на дне Киндерлинской пещеры. Ей удалось выжить, но в результате она получила травмы мозга, черепа и перелом костей таза.