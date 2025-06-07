МЧС: в Москве в субботу вечером ожидаются ливни, град и усиление ветра

В субботу в Москве ожидаются осадки в виде ливней, местами с грозой, а также град. Ветер усилится до 19 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям рекомендуют водителям существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать резких манёвров и парковать автомобили вдали от деревьев.

Пешеходам советуют не подходить к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям, а также не укрываться под деревьями.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21.00 часа 7 июня в Москве ожидаются ливни, местами гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 19 метров в секунду», — говорится в сообщении экстренных служб.

Ранее метеорологические службы Москвы и Московской области сообщили о том, что в регионе до позднего вечера будет сохраняться ненастная погода с обильными осадками, сильными порывами ветра и грозовыми явлениями. В связи с этим жителям столицы и области рекомендуется не покидать помещения до 20:00 и проявлять осторожность вблизи деревьев, так как существует вероятность их падения.