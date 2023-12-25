МЧС: в Мурманске на причале вспыхнул атомный лихтеровоз «Севморпуть»

О произошедшем в ночь на понедельник, 25 декабря, ЧП в Мурманске на территории причала ФГУП «Атомфлот» проинформировали в управлении МЧС по Мурманской области.

Отмечается, что там на площади 30 квадратных метров вспыхнул атомный контейнеровоз «Севморпуть». Прибывшие в считанные минуты на место пожарные оперативно потушили огонь.

«Прибывшими по повышенному рангу пожара «1-БИС» пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошло возгорание в одной из кают на лихтеровозе «Севморпуть» на предварительной площади 30 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате возгорания никто не пострадал. Теперь оперативным службам предстоит выяснить причины пожара.