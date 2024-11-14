«Мчу в Ханты»: Дмитрий Губерниев даст старт сезону зимнего биатлона в ХМАО

Известный спортивный ведущий Дмитрий Губерниев приедет в ХМАО и прокомментирует гонки Международной лиги клубного биатлона. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на канал журналиста.

Голос российского спорта Дмитрий Губерниев отправляется в командировку в Ханты-Мансийск. Все ради отведения яркого соревнования на Кубок МЛКБ. Вместе с мероприятием ведущий даст старт сезону биатлона в снежном регионе.

«Уже сегодня мчу в Ханты, где в выходные мы начнем биатлонный сезон!!! В субботу в 9.30 мск на Матче клубные старты!!! Составы команд обалденные!!! Ура!!!» (авт. стиль сохр. - прим.ред.), — написал знаменитый телеведущий.

Кубок Международной лиги клубного биатлона развернется в ХМАО 16 и 17 ноября. Событие объединит 15 команд с амбициозными и сильнейшими биатлонистами России и Республики Беларусь. От Югры среди участников — Виктория Метеля, Алексей Вагин, Никита Поршнев, Петр Пащенко, Екатерина Мошкова и Владислава Гаврилова.

Участники поборются за приз — Кубок и денежное вознаграждение. В качестве призовых выдадут по миллиону рублей, но только первым 10 лучшим спортсменам, отличившимся в индивидуальных гонках, а также лидирующим шести командам в смешанной эстафете.

Ранее сообщалось, что спортсменки из Подмосковья завоевали медали на первенстве России по летнему биатлону.