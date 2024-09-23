Подмосковные спортсменки завоевали медали на первенстве России по летнему биатлону

Культура и спорт

Фото: [Федерация биатлона Московской области]

Подмосковная сборная, в составе которой выступили Наталия Федченко, Варвара Разумова и Василиса Еремина, завоевала серебряные медали на первенстве России по летнему биатлону. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Трио соревновались в эстафетной гонке три по шесть километров. Первое место заняла команда Новосибирской области, третье — Тюменской области. Отметим, что соревнования проходит в Ярославской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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Министерство физической культуры и спорта Московской области