Подмосковные спортсменки завоевали медали на первенстве России по летнему биатлону
Фото: [Федерация биатлона Московской области]
Подмосковная сборная, в составе которой выступили Наталия Федченко, Варвара Разумова и Василиса Еремина, завоевала серебряные медали на первенстве России по летнему биатлону. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Трио соревновались в эстафетной гонке три по шесть километров. Первое место заняла команда Новосибирской области, третье — Тюменской области. Отметим, что соревнования проходит в Ярославской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.