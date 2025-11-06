Житель Нового Уренгоя выиграл в суде у недобросовестного подрядчика почти 300 тысяч рублей. Его защитил закон о правах потребителей, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

История началась в июне 2023 года, когда ямалец заказал у индивидуального предпринимателя доставку и сборку мебели, внеся предоплату в 53 тысячи рублей. По договору работы должны были завершиться в сентябре, но реально мебель привезли и начали устанавливать только в марте 2024 года — с полугодовой задержкой. Итог оказался плачевным: в процессе сборки рабочие повредили стены и паркет в квартире заказчика.

Мужчина попытался урегулировать конфликт в досудебном порядке, направив претензию с требованием компенсации за испорченное имущество и неустойку за срыв сроков. Предприниматель проигнорировал обращение, что стало решающей ошибкой. Дело взял в работу Роспотребнадзор, который подал иск в суд. Итоговый вердикт оказался впечатляющим — с ИП взыскали в пользу клиента 294 тысячи рублей, что почти в шесть раз превышает первоначальную стоимость заказа.

Суд детально подошел к компенсации каждого нарушения. В итоговую сумму вошли 56 тысяч рублей неустойки за просрочку доставки, 100 тысяч — за нарушение сроков устранения недостатков, 30 тысяч — за материальный ущерб (испорченные стены и паркет), 20 тысяч — в качестве компенсации морального вреда и еще 88 тысяч рублей как штраф за неисполнение добровольного удовлетворения требований.

Ранее сообщалось, что россиянка заставила банк погасить долг по ипотеке.