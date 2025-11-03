Финансовый реванш: как россиянка заставила банк погасить долг по ипотеке

Жительница Вологды смогла погасить ипотечный долг, засудив банк, который настойчиво требовал все оплатить. Об этом пишет MK.Ru.

Сообщается, что после единоразовой просрочки ипотечного платежа в 16 тысяч рублей женщина столкнулась с агрессивным коллекторским поведением со стороны кредитной организации — сотрудники банка регулярно звонили и навещали ее дома, превышая допустимые законом лимиты общения.

Гражданка обратилась в суд, который полностью поддержал ее позицию. Судьи признали, что напоминания о задолженности допустимы не более двух раз в неделю, а действия банка вышли за правовые рамки. В результате кредитная организация не только потеряла право взыскивать первоначальные 16 тысяч рублей, которые пошли на погашение долга, но и была вынуждена компенсировать судебные издержки истца.

После обращения в службу судебных приставов банк выплатил дополнительный штраф в 50 тысяч рублей за нарушение процедуры взыскания.

Отметим, что права горожанки защитил закон «О потребительском кредите», который в подобных случаях помогает предотвратить неправомерные действия коллекторов даже при наличии реальной задолженности.

Ранее сообщалось, что на рынке недвижимости в России растет число «токсичных» квартир.