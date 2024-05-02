Победитель «Голоса» Шувалов потратил на пластическое преображение 1,5 млн рублей

SPB.KP.RU обратился к известному пластическому хирургу Артуру Дзотцоеву, чтобы узнать, как исполнителю Богдану Шувалову удалось кардинально изменить внешность и покорить жюри шоу «Голос».

Щуплый, ушастый и кареглазый Шувалов пришел в свои 20 лет на сцену разных шоу покорять эстраду. Удалось это сделать лишь спустя семь лет, и то, черты лица уже были мало узнаваемым. Вместо прежнего кареглазого брюнета, зрители получили настоящего Кена. Появились скулы, голубые линзы, а оттопыренных ушей как не бывало. Хирург Артур Дзотцоев отметил, что, возможно, за семь лет артист успел лечь под нож специалистов как минимум три раза.

«У него пластика ушей, так как они перестали быть такими оттопыренными. Была ринопластика. Кончик стал более вздернут, а нос в целом стал меньше. В подбородок установлен имплант, поэтому он стал таким выдающимся в сравнении с фото десятилетней давности» — отметил эксперт.

Помимо хирургов над внешностью работали косметологи. Применялись филлеры и инъекции красоты для изменения век и скул. В общей сложности на преображение Шувалов мог спустить 1,5 млн рублей.

Напомним, что петербуржец Богдан Шувалов стал победителем 12 выпуска шоу «Голос». Он особенно полюбился Полине Гагариной из-за таланта и внешности. В шутку исполнительница называла себе его Барби.

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