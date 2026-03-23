Мечети между шпилями: почему рижский журналист назвал неизбежным исламизацию Латвии

Журналист Латвийского радио Айдис Томсонс опубликовал в социальных сетях развернутый пост, в котором признался, что понимает возникший ажиотаж вокруг празднования окончания Рамадана. Он написал, что тоже не хотел бы, чтобы Латвия превращалась в мультикультурную страну с мечетями между шпилями церквей. Однако, по его словам, прежней страна уже никогда не станет.

По его мнению, Латвия является частью Шенгенской зоны и Евросоюза, что неизбежно влечет за собой последствия открытости. Он отметил, что тревожная реакция общества на коллективную молитву его даже радует, поскольку побуждает к переоценке государственной политики. В то же время Томсонс осознает, что ислам неизбежно становится частью Латвии, и подтверждением этому служит тот факт, что в эту религию переходят даже местные жители.

Журналист подчеркнул, что люди готовы умирать за веру, поэтому он не сомневается: мусульмане будут практиковать свою религию, где бы они ни находились. Он предупредил, что если в Латвии ясно заявят, что не позволят открывать молельные места, то верующие все равно будут собираться в частных домах и дворах, чтобы молиться Богу, и там никакие угрозы не помогут.

Свои размышления журналист завершил мыслью о необходимости открытой дискуссии о «качестве и скорости потока» мигрантов. Он отметил, что пока слышит лишь пустые лозунги, которые ничего не решают: «Мы вымираем, а в природе никогда не бывает пустоты. Глупо притворяться страусами, надеясь, что Латвия станет исключением», — резюмировал он.