20 шагов до ада: турист босиком подошел к бассейну на круизе и получил ожоги второй степени

Отдых на круизном лайнере обернулся для 50-летнего Хорхе Луиса Альверио Нуньеса настоящим адом. Мужчина босиком прошелся по палубе к бассейну — всего 20 шагов — и заработал ожоги ступней второй степени. Никаких предупреждающих знаков, утверждает он. Теперь пострадавший требует от компании пять миллионов долларов компенсации. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел еще в мае 2025 года, но подробности иска стали известны только сейчас. Пассажир лежал на шезлонге, затем решил подойти к плавательному комплексу. Он не надел обувь. По его словам, палуба была «нестерпимо жаркой» — через пару десятков шагов он почувствовал жгучую боль. Врачи зафиксировали ожоги второй степени на стопах. Нуньес утверждает, что на палубе не было ни знаков, ни устных предупреждений о том, что покрытие может нагреться до температуры, способной обжечь кожу за секунды.

В своем иске турист обвиняет круизную компанию в халатности. Он требует возмещения ущерба в размере пяти миллионов долларов (более 356 миллионов рублей) и настаивает на рассмотрении дела судом присяжных. Компания пока официально не комментирует ситуацию. Однако подобные прецеденты уже были: в 2022 году аналогичный иск подавал пассажир, обжегший ноги на том же лайнере. Тогда дело закончилось досудебным урегулированием.

