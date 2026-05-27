Палитра творческих людей: какие цвета помогают мозгу абстрагироваться от шума

Творческие люди все чаще выбирают цвета, которые дают ощущение спокойствия, а не давят на нервную систему, пишет Parade со ссылкой на психолога Мишель Льюис. По ее словам, в перегруженном мире «спокойствие само стало творческим актом», поэтому художники, дизайнеры и другие креативные специалисты тянутся к оттенкам, которые помогают сосредоточиться и войти в поток.

Первый цвет — зеленый. Он связан с балансом, восстановлением и ощущением живой энергии. От неонового зеленого на вывесках до мягкого нефритового в интерьерах — этот цвет помогает вернуть чувство опоры.

Второй — синий. Исследования связывали его с более свободным творческим мышлением: он немного успокаивает нервную систему и дает идеям «всплыть» без лишнего шума.

Третий — оранжевый. Это цвет теплоты, общения и вовлечения. Его выбирают, когда хотят не просто выразиться, а притянуть людей к идее.

Четвертый — фиолетовый. Он часто используется там, где нужно ощущение тайны, глубины и чего-то необычного — пространства «за пределами обыденности».

Пятый — красный. Это уже не про покой, а про заявление: такой цвет выбирают, когда нужно, чтобы работу заметили.

А вот полное отсутствие цвета, по словам Льюис, может подавлять креативность. Серые, пустые, визуально плоские пространства не вдохновляют мозг — они скорее тихо высасывают из него энергию.