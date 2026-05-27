В России экранизирует культовый роман «Остров сокровищ»

Андрей Золотарев, чье имя прогремело после выхода криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» и мелодрамы «Лед», сменит жанр. Вместо улиц Казани конца 80-х он отправится на поиски пиастров.

Как пишет ТАСС, сценарист приступил к работе над новой экранизацией романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Информацию подтвердили в пресс-службе компании «Централ партнершип», уточнив, что фильм будет ориентирован на семейную аудиторию. Релиз намечен на 1 января 2029 года.

Сейчас, по данным источника, сценарий находится в активной разработке. Пока неизвестно, кто выступит режиссером и кто сыграет главных героев — юного Джима Хокинса, одноногого Сильвера и остальных. Известно, что в фильме прозвучат знакомые с детства мелодии — композиции из советского мультфильма «Остров сокровищ», который вышел на экраны в 1988 году.

Напомним, что советский двухсерийный мультфильм, снятый режиссером Давидом Черкасским, до сих пор считается одной из лучших экранизаций романа. В нем уникально сочетались перекладная мультипликация и игра живых актеров. Голоса героям подарили Валерий Бессараб, Армен Джигарханян, Юрий Яковлев и другие.

