Мечта о встрече с возлюбленным обернулась для пенсионерки потерей почти миллиона рублей

Пожилая жительница Шахуньи стала жертвой масштабной мошеннической схемы, потеряв 900 тыс. рублей после виртуального знакомства с мужчиной, представившимся иностранным военнослужащим. Об этом сообщает «ИА Время Н».

Мошенник разработал сложную легенду, предложив женщине встретиться в России и объяснив, что может прилететь только на частном самолете. Для организации перелета он запросил 2 000 долларов, а когда пенсионерка сообщила об отсутствии таких средств, начал убеждать ее продать квартиру. Аферист обещал в ответ открыть в России частную клинику, купить женщине дом и вернуть троекратную сумму всех перечисленных средств.

Поверив обещаниям, пенсионерка продала свою квартиру и сразу после получения предоплаты перевела 900 000 рублей четырьмя транзакциями на указанные злоумышленником реквизиты. На завершающем этапе мошенник сообщил о своем «вылете» в Россию, но запросил дополнительные 200 000 рублей. После заявления женщины об отсутствии денег преступник немедленно прекратил общение и удалил всю переписку.

Инцидент зарегистрирован правоохранительными органами Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что напуганная школьница из Якутии передала аферистам почти 1,2 млн рублей.