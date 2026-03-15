«Мечтаю о сыне и дочери»: Лепс рассказал о планах на пополнение в семье

Народный артист России Григорий Лепс в интервью РИА Новости признался, что вновь задумывается об отцовстве. Исполнитель поделился планами на будущее, отметив, что мечтает о рождении еще двоих детей.

«Рассматриваю еще детей. Обязательно родим еще парочку — девочку и мальчика. С кем — пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь», — приводит слова артиста информагентство.

Это заявление прозвучало вскоре после новости о разрыве отношений музыканта с 20-летней Авророй Кибой, которая ранее считалась его возлюбленной. Девушка подтвердила, что их роман, длившийся с 2024 года, подошел к концу. Несмотря на то что пара ранее строила планы на свадьбу, расставание прошло мирно. Киба подчеркнула, что за время их союза произошло много светлых и памятных событий, поэтому они приняли решение разойтись, сохранив благодарность и уважение друг к другу.

Ранее Григорий Лепс пожаловался на исчезновение красивых женщин.