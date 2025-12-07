«Мечтал о машине, а стал инвалидом»: энергетики и вейпы за год сломали жизнь 19-летнему россиянину

Житель Астрахани получил инвалидность третьей группы из-за серьезных проблем со здоровьем, вызванных энергетическими напитками и электронными сигаретами. Об этом истории со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщила «Газета.Ru».

Отмечается, что 19-летний юноша связался с вредными привычками около года назад. По его словам, в сутки он мог употреблять до трех-четырех банок энергетика.

Россиянин отметил, что очень хотел выиграть в конкурсе одного блогера, который обещал автомобиль за крышки от напитков. Активнее всего юноша употреблял энергетики и курил вейпы в период подготовки и сдачи экзаменов.

Перед началом учебного года медицинское обследование не выявило у молодого человека никаких отклонений. Однако позже анализы показали почти четырехкратное превышение нормального уровня сахара в крови.

Врачи поставили диагноз — инсулинозависимый сахарный диабет первого типа. Также в организме юноши обнаружили нарушения в работе щитовидной и поджелудочной желез.

Из-за болезни молодой человек был вынужден отказаться от планов поступления в академию ФСБ и от занятий спортом. Сейчас он учится контролировать уровень глюкозы в крови, самостоятельно вводить инсулин, соблюдать строгую диету и регулярно наблюдаться у врачей-специалистов.

Ранее заведующая отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала о влиянии энергетиков на здоровье человека.