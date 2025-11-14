Энергетики довели до паралича: как убивает многолетняя зависимость от тонизирующих напитков

Сотрудник хоккейного клуба СКА в Санкт-Петербурге лишился памяти и возможности передвигаться из-за длительного употребления энергетиков, к которым он пристрастился еще в 14 лет, сообщил телеграм-канал «Mash на спорте». Исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, чем грозит постоянное употребление энергетиков.

По данным СМИ, 22-летний Артем, экипировщик питерского СКА, с подросткового возраста регулярно употреблял энергетики, а последние несколько лет пил их по три раза в день. Летом 2025 года у него появились сильные боли в животе, в больнице диагностировали панкреатит. После выписки состояние вновь ухудшилось, и обследование выявило псевдокисту поджелудочной, для которой установили дренаж, но это не дало результата. Артем оказался в реанимации, где ему поставили гнойный некроз поджелудочной железы и провели операцию, однако осложнения только усилились — врачи заявили, что энергетики сильно повредили его желудок и поджелудочную. К сентябрю он начал терять память и способность самостоятельно ходить, и сейчас стремится заново научиться стоять и передвигаться.

Эксперт Сысоева подчеркнула, что прямого паралича от энергетических напитков не бывает, но их хроническое употребление способно запускать процессы, которые приводят к выраженной слабости, нарушению координации и временной утрате способности ходить.

«Следует уточнить, что высокие дозы кофеина и других активных компонентов, которые попадают в организм на регулярной основе, нарушают сосудистый тонус, повышают риск ишемии нервных структур и способствуют развитию токсико-метаболических полинейропатий. При этом истощение организма, дефицит питательных веществ и осложнения со стороны внутренних органов провоцируют потерю двигательной функции», — пояснила специалист.

По ее словам, регулярное употребление энергетиков оказывает многофакторное негативное влияние на организм.

«Кофеин, кислоты и синтетические добавки повреждают слизистую желудка и клетки поджелудочной железы, что увеличивает риск гастритов, язвенной болезни и панкреатитов. Если говорить о нервной системе, в скором времени после подобных экспериментов можно ожидать нарушения памяти, снижение концентрации и расстройство сна. Возможны полинейропатии, проявляющиеся слабостью конечностей и нарушением походки», — заключила Сысоева.

