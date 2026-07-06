Мечтала читать, а увидела все: как один день в операционной перевернул жизнь 22-летней якутянки

Врачи Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы вернули зрение 22-летней Зитиане Чуруковой, которая почти всю жизнь провела в полутьме из-за врожденной катаракты. Девушка работала массажистом в селе Верхневилюйске, но не могла толком разглядеть лица людей и нормально пользоваться компьютером, передает портал YSIA.RU .

Операцию на обоих глазах провела главный внештатный офтальмолог Минздрава Якутии Екатерина Захарова. По словам пациентки, врачи предупредили обо всех рисках, но она не сомневалась в успехе. После первой операции, едва сняв повязку, она испытала потрясение: мир обрел немыслимую прежде четкость, контрастность и яркость. Особенно поразила человеческая кожа, которая, как призналась Зитиана, всегда казалась ей гладкой, а на деле оказалась совсем иной. Девушка говорит, что ее переполняют эмоции и словами трудно передать благодарность докторам, которые, по сути, подарили ей возможность реализовать потенциал и учиться новому.

Теперь Зитиана планирует получить второе образование — ее привлекают профессии ювелира, IT-специалиста и филолога, а также хочет сдать на водительские права. Главный врач офтальмологической больницы Иван Луцкан отметил, что в рамках Десятилетия здоровья, объявленного главой Якутии Айсеном Николаевым, клиника продолжает наращивать качество хирургической помощи и обновляет парк оборудования.